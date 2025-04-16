«Fan ID убил преданных фанатов. Футбол во всем мире для болельщиков, а у нас даже пива на стадионах нет – это напрягает». Булыкин о паспорте болельщика

Дмитрий Булыкин считает, что Fan ID убил фанатов футбола в России.

Бывший игрок сборной России по ходу карьеры выступал за нидерландские клубы: «Аякс», «Ден Хааг » и «Твенте ».

«В Нидерландах все для болельщиков на трибунах. Делают все, чтобы они приходили на футбол. Начиная от продажи алкоголя, еды, атрибутики, развлечений и заканчивая организацией.

Мне нравилось в «Аяксе », что каждая ложа может позвать к себе футболиста. Игрок фотографируется, общается, дает автографы, может что-то пожелать, подарить. Например, бутылку шампанского. Футболисту могут что-то подарить.

Это был у нас обязательный ритуал, очень интересный опыт. Это хорошее сближение фанатов с игроками. Это больше всего отложилось в памяти.

В Нидерландах можно прочувствовать, что футбол для болельщиков. Все приходят на трибуны с удовольствием: могут выпить пива, съесть хот-дог. Даже в маленьких городах там умеют привлечь людей на трибуны. Очень много активностей, скидки.

Работа с болельщиками на очень высоком уровне, а у нас даже пива на стадионах нет. У нас пиво только где-то за пределами арен. Вот это, конечно, напрягает.

И еще очень сильно ударил по нашим стадионам Fan ID. Паспорт болельщика убил преданных фанатов. Футбол во всем мире для болельщиков, и игроки – участники этого шоу», – сказал Дмитрий Булыкин .

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