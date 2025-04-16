«Fan ID убил преданных фанатов. Футбол во всем мире для болельщиков, а у нас даже пива на стадионах нет – это напрягает». Булыкин о паспорте болельщика
Бывший игрок сборной России по ходу карьеры выступал за нидерландские клубы: «Аякс», «Ден Хааг» и «Твенте».
«В Нидерландах все для болельщиков на трибунах. Делают все, чтобы они приходили на футбол. Начиная от продажи алкоголя, еды, атрибутики, развлечений и заканчивая организацией.
Мне нравилось в «Аяксе», что каждая ложа может позвать к себе футболиста. Игрок фотографируется, общается, дает автографы, может что-то пожелать, подарить. Например, бутылку шампанского. Футболисту могут что-то подарить.
Это был у нас обязательный ритуал, очень интересный опыт. Это хорошее сближение фанатов с игроками. Это больше всего отложилось в памяти.
В Нидерландах можно прочувствовать, что футбол для болельщиков. Все приходят на трибуны с удовольствием: могут выпить пива, съесть хот-дог. Даже в маленьких городах там умеют привлечь людей на трибуны. Очень много активностей, скидки.
Работа с болельщиками на очень высоком уровне, а у нас даже пива на стадионах нет. У нас пиво только где-то за пределами арен. Вот это, конечно, напрягает.
И еще очень сильно ударил по нашим стадионам Fan ID. Паспорт болельщика убил преданных фанатов. Футбол во всем мире для болельщиков, и игроки – участники этого шоу», – сказал Дмитрий Булыкин.
Булыкин про 250 тысяч евро игрокам «Зенита» за разгром «Краснодара»: «Премиальные очень завышены. Будет странно, если им заплатят такие деньги, а они займут 2-е или 3-е место»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий