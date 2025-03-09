Булыкин об отношениях Shaman и Мизулиной: «Было бы неплохо, чтобы их союз вернул российские клубы в еврокубки»

Дмитрий Булыкин связал роман Shaman и Екатерины Мизулиной с футболом.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов и глава «Лиги безопасного интернета» на московском концерте объявили, что они стали парой.

«Уже давно говорили о том, что Shaman и Мизулина состоят в отношениях. Что тут сказать – совет да любовь!

Было бы неплохо, чтобы их союз вернул российские клубы в еврокубки. Да и вообще весь наш спорт», – сказал бывший нападающий сборной России.