Булыкин об отношениях Shaman и Мизулиной: «Было бы неплохо, чтобы их союз вернул российские клубы в еврокубки»
Дмитрий Булыкин связал роман Shaman и Екатерины Мизулиной с футболом.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов и глава «Лиги безопасного интернета» на московском концерте объявили, что они стали парой.
«Уже давно говорили о том, что Shaman и Мизулина состоят в отношениях. Что тут сказать – совет да любовь!
Было бы неплохо, чтобы их союз вернул российские клубы в еврокубки. Да и вообще весь наш спорт», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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