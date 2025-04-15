Гирасси возглавил список бомбардиров ЛЧ, сделав хет-трик в матче с «Барсой» и обойдя Рафинью. У форварда «Боруссии» 13 голов, у вингера «блауграны» – 12
Серу Гирасси вышел в лидеры списка бомбардиров Лиги чемпионов с 13 голами.
Форвард «Боруссии» сделал хет-трик в ответном матче 1/4 финала турнира с «Барселоной» (3:1, второй тайм).
Гвинеец опередил хавбека каталонцев Рафинью, лидировавшего в списке бомбардиров с 12 голами. У нападающего «Боруссии» 13 забитых мячей в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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