«Краснодар» впервые в истории разгромно проиграл матч РПЛ, в котором вел в счете. Последний раз пропускали 4 гола в 2023-м – от «Спартака»
«Краснодар» впервые разгромно проиграл в РПЛ, ведя в счете.
В 24-м туре Мир РПЛ команда Мурада Мусаева проиграла «Зениту» в гостях со счетом 1:4, забив первой на 16-й минуте матча.
В сегодняшней игре «Краснодар» впервые в истории проиграл в РПЛ с разгромным счетом, ведя в счете по ходу игры. Также «быки» пропустили 4 гола в матче чемпионата впервые за 2 года – последний раз это произошло в матче со «Спартаком» 24 апреля 2023 года (3:4).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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