Мусаев об 1:4: «Расстроены – нельзя бросать играть в конце матча. «Зенит» победил заслуженно, но в борьбе за чемпионство все только начинается»
В 24-м туре Мир РПЛ «Краснодар» проиграл на выезде со счетом 1:4.
– Было хорошее начало, а что дальше произошло?
– Да, было хорошее начало. Дальше начали прижиматься к воротам, пропустили первый мяч, потому что не хватало агрессии в средней части поля. Дали пробить Максиму Глушенкову, плохо сыграли на добивании.
Во втором тайме тяжело было переломить. В конце нельзя бросать играть, потому что результат матча тоже очень важен. Это расстроило. Нельзя давать забивать так, как нам забили четвертый гол, должны играть до конца.
Мы сегодня расстроены, «Зенит», наверное, победил заслуженно, но в борьбе за чемпионство все только начинается. Сейчас все спокойно проанализируем и пойдем дальше, – сказал главный тренер «Краснодара».
За 6 туров до конца чемпионата «Краснодар» лидирует в таблице, набрав 52 очка. «Зенит», идущий вторым, сократил отставание до 2 баллов.
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