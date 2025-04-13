«1+1. С победой, Питер!» Соболев после ассиста в матче с «Краснодаром»
Александр Соболев поздравил Петербург с победой «Зенита» над «Краснодаром».
Петербуржцы разгромили «Краснодар» дома (4:1) в рамках Мир РПЛ.
Соболев в этом матче сделал результативную передачу на Луиса Энрике. В предыдущем матче, против «Локомотива» 5 апреля, 28-летний россиянин отметился голом. Это первые голевые действия Соболева за «Зенит» в РПЛ.
«1+1.
С победой, Питер!» – написал нападающий «Зенита» в телеграм-канале.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
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