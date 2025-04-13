36

«1+1. С победой, Питер!» Соболев после ассиста в матче с «Краснодаром»

Александр Соболев поздравил Петербург с победой «Зенита» над «Краснодаром».

Петербуржцы разгромили «Краснодар» дома (4:1) в рамках Мир РПЛ.

Соболев в этом матче сделал результативную передачу на Луиса Энрике. В предыдущем матче, против «Локомотива» 5 апреля, 28-летний россиянин отметился голом. Это первые голевые действия Соболева за «Зенит» в РПЛ.

«1+1.

С победой, Питер!» – написал нападающий «Зенита» в телеграм-канале.

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Агенты-провокаторы». Медведев об информации про премиальные игрокам «Зенита» за разгром «Краснодара»
24сегодня, 16:51
Семак о 4:1 с «Краснодаром»: «Зенит» добился важной победы, которая позволяет оставаться в деле. Хорошо, что перевернули игру, которая давалась тяжело»
14сегодня, 16:42
Семак победил в 7 из 9 матчей против Мусаева и проиграл лишь один
37сегодня, 16:24
Главные новости
Суперлига Греции, плей-офф. ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Панатинаикосу» Лодыгина – 1:3, Константелиас забил. Спортс’’ показал матч
55 минут назадВидео
Давиде Анчелотти про 1:0 с «Алавесом»: «Победа придаст «Реалу» уверенности перед матчем в среду. Мы постараемся побороться в Ла Лиге и в ЛЧ, хотя это сложно»
79 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Аталанта» победила «Болонью», «Наполи» сыграет с «Эмполи» в понедельник
3914 минут назад
345 зрителей пришли на игру «Химки» – «Крылья Советов» («Матч ТВ»)
2418 минут назад
Мбаппе пропустит финал Кубка с «Барсой», если получит 4+ матча дисквалификации за красную с «Алавесом». Но, вероятно, будет 2-3 игры бана (As)
1729 минут назад
«МЮ» наберет не больше 56 очков в АПЛ. Это худший результат в истории клуба
5930 минут назад
Фанаты «Алавеса» скандировали «Асенсио, сдохни» на матче с «Мадридом», игру прерывали. На стадионе развесили плакаты «Реал» – защитники агрессоров»
1136 минут назад
«МЮ» повторил свой антирекорд по числу поражений за сезон АПЛ – 14. До конца чемпионата еще 6 туров
2236 минут назад
«МЮ» выиграл 2 из 9 последних матчей. Дальше – «Лион»
1442 минуты назад
У Аморима 6 побед в 21 матче АПЛ во главе «МЮ». Манкунианцы набирают 1,1 очка за игру
5345 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» повторил свой антирекорд по ударам за матч в РПЛ – 3 в игре с «Зенитом». «Быки» впервые в истории не нанесли ни одного удара во 2-м тайме в чемпионате
15 минут назад
«Химки» – «Крылья Советов». 1:2 – Сергеев забил! Онлайн-трансляция
167 минут назадLive
«Лацио» – «Рома». Гендузи и Довбик играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
310 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» проиграл «Вердеру», «Айнтрахт» разгромил «Хайденхайм»
5349 минут назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева пропустил 5 голов от «Ренна», «Сент-Этьен» сыграл 3:3 с «Брестом», игра «ПСЖ» перенесена
2259 минут назад
Глушенков о 4:1 с «Краснодаром»: «Кайфанул сегодня от футбола. Просто победа «Зениту» не помогла бы, теперь при равенстве очков мы будем выше»
17сегодня, 17:03
Первая лига. «Балтика» победила «Сочи», «Черноморец» сыграл вничью с «Ротором», «Арсенал» уступил СКА в гостях
21сегодня, 16:58
Слот о 2:1 с «Вест Хэмом»: «Каждая победа в этом сезоне дается «Ливерпулю» с трудом, особенно в конце сезона. Если мы чего-то добьемся, то это благодаря характеру игроков»
7сегодня, 16:55
Быстров о 4:1: «Зенит» как был фаворитом чемпионской гонки, так и остается. «Краснодар» классно играл первые полчаса, но дальше мастерство и опыт петербуржцев сказали свое слово»
5сегодня, 16:51
Генич о победе «Зенита»: «Все по делу, на сегодня они сильнее «Краснодара». Во всем. И на всех участках поля»
16сегодня, 16:34