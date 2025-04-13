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Флик о подкате Иньиго в конце матча с «Леганесом»: «Я отпраздновал его как гол, он был невероятным. Очень горжусь своей командой»

Ханси Флик отметил важность подката Иньиго Мартинеса в конце матча с «Леганесом».

«Барселона» обыграла «Леганес» (1:0) в 31-м туре Ла Лиги благодаря автоголу Хорхе Саэнса.

Подкат защитника каталонцев Мартинеса на краю штрафной не позволил Муниру Эль-Хаддади сравнять счет на 92-й минуте матча.

«Для меня лучшей ситуацией [был] не только гол, но и последний подкат Иньиго, который был невероятным. Я отпраздновал его как гол, все отпраздновали его так. Это часть игры и, опять же, еще один сухой матч. Он получился идеальным.

Три очка – это три очка. Это фантастика, я действительно счастлив и очень горжусь своей командой», – сказал тренер «Барселоны» на послематчевой пресс-конференции.

Изображение: x.com/BarcaUniversal

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛеганес
logoМунир Эль-Хаддади
logoХанс-Дитер Флик
logoИньиго Мартинес
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