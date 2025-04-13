Флик об 1:0 с «Леганесом»: «Очень трудный матч и важная победа. Горжусь тем, чего «Барса» добилась за последние месяцы»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Леганесом».

Каталонская команда одержала победу со счетом 1:0 в 31-м туре Ла Лиги .

Об игре

«Сегодня был очень трудный матч для нас. Победа в этой игре очень важна для нас. Я горжусь тем, чего моя команда добилась за последние недели и месяцы».

О том, что Рафинья отрабатывает и в атаке, и в обороне

«Главное – это самоотдача. Футбол – это не что-то одно. Речь идет о работе и в нападении, и в защите».

О повреждениях у Бальде и Гарсии

«Кажется, с Эриком все в порядке, а вот с Бальде не очень. Но нам придется подождать завтрашних обследований».

О том, что трава на поле была слишком высокой

«Я поговорил с Ламином [Ямалем] в перерыве, и он сказал мне, что так и есть, но это не имеет значения. У нас три очка, и это главное», – сказал Флик.

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