  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик об 1:0 с «Леганесом»: «Очень трудный матч и важная победа. Горжусь тем, чего «Барса» добилась за последние месяцы»
27

Флик об 1:0 с «Леганесом»: «Очень трудный матч и важная победа. Горжусь тем, чего «Барса» добилась за последние месяцы»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Леганесом».

Каталонская команда одержала победу со счетом 1:0 в 31-м туре Ла Лиги

Об игре 

«Сегодня был очень трудный матч для нас. Победа в этой игре очень важна для нас. Я горжусь тем, чего моя команда добилась за последние недели и месяцы».

О том, что Рафинья отрабатывает и в атаке, и в обороне

«Главное – это самоотдача. Футбол – это не что-то одно. Речь идет о работе и в нападении, и в защите».

О повреждениях у Бальде и Гарсии

«Кажется, с Эриком все в порядке, а вот с Бальде не очень. Но нам придется подождать завтрашних обследований». 

О том, что трава на поле была слишком высокой

«Я поговорил с Ламином [Ямалем] в перерыве, и он сказал мне, что так и есть, но это не имеет значения. У нас три очка, и это главное», – сказал Флик. 

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoЛеганес
logoЛамин Ямаль
logoЭрик Гарсия
logoРафинья Диас
logoАлекс Бальде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ковач о «Барсе»: «Хотим воспользоваться их слабостями и выиграть матч. Мы осознаем качество их нападающих, «Боруссии» придется хорошо обороняться»
38 апреля, 17:49
Луис Суарес: «Мне нравится «Барса» Флика. Педри и Ямаль – ключевые игроки, они на выдающемся уровне»
191 апреля, 14:43
Главные новости
Бартон о том, что FA не стала запрещать трансгендерам участвовать в женских турнирах: «Где же громкие женские голоса, которые защитят молодых девушек от этого безумия?»
14 минуты назад
24 матча без поражений – лучшая серия «Барселоны» с сезона-2017/18
2742 минуты назад
Морган о Роналду: «Жаль, «Арсенал» не прислушался к моему совету подписать Криштиану. Мы бы, наверное, 3 раза стали чемпионами, он по-прежнему один из лучших завершителей в мире»
2955 минут назад
«Барселона» не проигрывает в 2025 году: 20 побед, 4 ничьих
104сегодня, 20:56
«Барселона» благодаря автоголу Саэнса обыграла «Леганес» – 1:0
643сегодня, 20:55
Чемпионат Испании. «Барса» одолела «Леганес», «Сосьедад» Захаряна уступил «Мальорке», «Реал» сыграет с «Алавесом» в воскресенье
55сегодня, 20:55
Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромил «Марсель», «Гавр» Кузяева встретится с «Ренном» в воскресенье, игра «ПСЖ» перенесена
13сегодня, 20:54
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Кальяри», «Ювентус» обыграл «Лечче», «Наполи» сыграет с «Эмполи» в понедельник
23сегодня, 20:40
У «Ювентуса» 2 победы и ничья при Тудоре. Команда поднялась на 3-е место в Серии А до матча «Аталанты» и «Болоньи»
2сегодня, 20:39
У Роналду два дубля подряд за «Аль-Наср». Такого не было с ноября
12сегодня, 20:22
Ко всем новостям
Последние новости
Игнашевич может сменить Кононова в «Торпедо». Клуб недоволен результатами и игрой команды (Legalbet)
4 минуты назад
Гарсия об 1:0 с «Леганесом»: «В таких матчах выигрывается Ла Лига. Сейчас, когда впереди только финалы, «Барса» максимально сосредоточенна»
416 минут назад
Артета об 1:1 с «Брентфордом»: «Арсенал» сделал достаточно для победы, учитывая то, как мы доминировали. Результат разочаровывает»
121 минуту назад
Роналду после дубля и победы «Аль-Насра» над «Аль-Риядом»: «Вот как мы это делаем!»
430 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука уступила «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси и «Канзас-Сити» Шапи проведут матчи в воскресенье
34 минуты назад
«У ван Перси даже сейчас лучшая техника в «Фейеноорде». Люди вспоминают его как завершителя, но мне нравилось, как он принимал мяч». Хван Ин Бом о тренере
45 минут назад
Влахович набрал 8 очков с «Лечче». Нападающий «Ювентуса» сделал 2 ассиста
51 минуту назадФэнтези
Наумов о «Локомотиве»: «Полная безнадега. Они даже в пятерку не попадут, не то что в тройку. Один Баринов суетится-старается, а остальных не видно»
4сегодня, 20:56
Смертин про ультрамарафон в Сахаре: «Вставал с утра как зомби и бежал, в голове была установка: надо! Понял: границы возможностей, как физических, так и духовных, можно отодвигать»
9сегодня, 20:46
На стадионе в Грозном отключилось освещение на 70-й минуте игры «Ахмата» и «Ростова». Судья увел команды с поля, матч возобновился через 10 минут
4сегодня, 20:41Фото