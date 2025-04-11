Салах будет получать 20 млн фунтов в год с учетом бонусов по новому контракту с «Ливерпулем» – как и по прошлому

Мохамед Салах будет получать 20 млн фунтов по новому контракту с «Ливерпулем».

Вингер продлил соглашение с мерсисайдским клубом на два сезона.

Как сообщает The Telegraph, новый контракт египтянина подписан на тех же условиях, что предыдущий – 20 млн фунтов в год или порядка 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов и выплат за результативность, которые активируются, если он забьет не менее 20 голов за сезон.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль » с 2017 года, выиграв семь титулов за это время, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов. В английский клуб он перешел из «Ромы».

В этом сезоне Салах забил 27 голов и сделал 17 передач в 31 матче АПЛ . Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.