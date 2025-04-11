Салах будет получать 20 млн фунтов в год с учетом бонусов по новому контракту с «Ливерпулем» – как и по прошлому
Мохамед Салах будет получать 20 млн фунтов по новому контракту с «Ливерпулем».
Вингер продлил соглашение с мерсисайдским клубом на два сезона.
Как сообщает The Telegraph, новый контракт египтянина подписан на тех же условиях, что предыдущий – 20 млн фунтов в год или порядка 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов и выплат за результативность, которые активируются, если он забьет не менее 20 голов за сезон.
Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, выиграв семь титулов за это время, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов. В английский клуб он перешел из «Ромы».
В этом сезоне Салах забил 27 голов и сделал 17 передач в 31 матче АПЛ. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
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