Перес посетил базу «Реала». Иигроки поддержали президента, они верят в камбэк в ЛЧ после 0:3 от «Арсенала»

Флорентино Перес посетил сегодня базу «Реала».

Как пишет El Chiringuito, игроки поддержали президента мадридского клуба. Отмечается, что футболисты «Реала» верят в камбэк.

«Реал» также подготовит эмоциональное видео для игроков перед матчем с «Арсеналом », атмосфера в клубе будет настраивать всех на камбэк.

Напомним, в среду «Реал » примет «Арсенал» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 0:3.