Перес посетил базу «Реала». Иигроки поддержали президента, они верят в камбэк в ЛЧ после 0:3 от «Арсенала»
Флорентино Перес посетил сегодня базу «Реала».
Как пишет El Chiringuito, игроки поддержали президента мадридского клуба. Отмечается, что футболисты «Реала» верят в камбэк.
«Реал» также подготовит эмоциональное видео для игроков перед матчем с «Арсеналом», атмосфера в клубе будет настраивать всех на камбэк.
Напомним, в среду «Реал» примет «Арсенал» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 0:3.
Опубликовано: Sports
Источник: El Chiringuito
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