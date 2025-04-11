  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перес посетил базу «Реала». Иигроки поддержали президента, они верят в камбэк в ЛЧ после 0:3 от «Арсенала»
40

Перес посетил базу «Реала». Иигроки поддержали президента, они верят в камбэк в ЛЧ после 0:3 от «Арсенала»

Флорентино Перес посетил сегодня базу «Реала».

Как пишет El Chiringuito, игроки поддержали президента мадридского клуба. Отмечается, что футболисты «Реала» верят в камбэк.

«Реал» также подготовит эмоциональное видео для игроков перед матчем с «Арсеналом», атмосфера в клубе будет настраивать всех на камбэк.

Напомним, в среду «Реал» примет «Арсенал» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 0:3.

Опубликовано: Sports
Источник: El Chiringuito
logoФлорентино Перес
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я не сделал ничего экстраординарного». В 2006-м Анри вывел «Арсенал» в 1/4 финала ЛЧ и закончил эру «галактикос»
18 апреля, 08:20
«Реал» может не продлить контракт с Васкесом после трансфера Трента (Relevo)
3127 марта, 14:39
«Реал» вот-вот подпишет Трента, Хейсен из «Борнмута» – новая главная цель
4725 марта, 20:15
Тебас о регистрации Ольмо: «Ни один портал не опровергнет, что Перес просил CSD удовлетворить апелляцию «Барсы». Мы столкнулись бы с серьезным делом, будь это правдой»
2318 марта, 13:17
Перес просил CSD разрешить «Барсе» зарегистрировать Ольмо. Президент «Реала» рассказал об этом игроку и руководству каталонцев (El Confidencial)
11317 марта, 11:35
Главные новости
Спортивный директор «Локо» за продление контракта Тикнизяна, тренеры сомневаются. Окончательное решение будет в конце сезона
9 минут назад
Топ-менеджер Siemens разбился с семьей на вертолете в Нью-Йорке. Дедушка и прадедушка жены Эскобара – бывшие президенты «Барсы», брат – кандидат на этот пост
1515 минут назад
Хуммельс может вернуться в «Боруссию» для участия в КЧМ. Клуб рассматривает этот вариант из-за травмы Шлоттербека, но не контактировал с Матсом, планирующим завершить карьеру
441 минуту назад
Экс-защитник «Ахмата» и сборной России Семенов: «Окончательно завершаю карьеру. Не удалось куда-то устроиться. «Химки» и «Пари НН» сетовали на возраст: «Мы берем вектор на омоложение»
549 минут назад
Замгенсека РФС о Дзюбе в сборной: «Инициатива Карпина, мотивированная спортивными достижениями Артема. Это точно не было продиктовано РФС, не говоря уже о внешних партнерах»
12сегодня, 15:02
Чемпионат России. «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, в субботу сыграют «Оренбург» и ЦСКА, «Рубин» против «Локомотива», в воскресенье «Зенит» встретится с «Краснодаром»
160сегодня, 15:01
Наш редактор почти выбил комбо из редких ответов в «Три на три». Подвел Филипп Мексес 😭
сегодня, 15:00Тесты и игры
Ла Лига и RFEF изучают возможность назначения и оценки судей с помощью ИИ. «Реал» и другие клубы поддержали идею (As)
12сегодня, 14:48
Титов о «Спартаке»: «У клуба достаточно финансов, опыта руководителей, великий тренер с амбициями. Это может вылиться в чемпионство на постоянной основе»
24сегодня, 14:41
Орлов сообщил, что не будет комментировать матч «Зенит» – «Краснодар»
18сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья» подарили Сергееву раков за гол месяца в РПЛ. Гол форварда «Локомотиву» ударом в падении признан лучшим в марте
1 минуту назадФото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет в субботу
12 минуты назадLive
Первая лига. «Урал» с 0:2 выиграл у «Нефтехимика», «Уфа» примет «Аланию» в субботу, «Балтика» встретится с «Сочи» в воскресенье
57 минут назад
Пеп о скандированиях в адрес мамы Фодена и пощечине Грилишу: «Это не проблема «МЮ». Подобное происходит повсюду. Мир сошел с ума, не так ли?»
217 минут назад
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Угальде и Барко играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
3242 минуты назад
Скоулз об игре Онана против «Лиона»: «Он больше виноват в 1-м голе, это огромная ошибка. Он должен был сыграть лучше»
354 минуты назад
Лаксальт о еврокубках: «Надеюсь, возвращение произойдет в следующем году. «Динамо» нужно занять хорошее место в таблице»
1сегодня, 15:00
«Удинезе» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 14:56
Мостовой о Венделе и видео с алкоголем и табаком: «В свободное время может делать что хочет. Он потом выходит и играет лучше всех»
7сегодня, 14:51
«Спартак» сыграет с «Уралом». Красно-белым нужна ваша поддержка в домашнем кубковом матче!
1сегодня, 14:00Реклама