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«Динамо» рассмотрит Шпилевского в случае ухода Лички. Белорус покинет «Арис» Кокорина (Legalbet)

Новым тренером московского «Динамо» может стать белорус Алексей Шпилевский.

Вчера «Арис», за который выступает российский форвард Александр Кокорин, сообщил, что 37-летний специалист покинет кипрский клуб после окончания сезона.

По данным Legalbet, кандидатуру Шпилевского в случае ухода Марцела Лички готово рассмотреть «Динамо».

Московский клуб примет решение на основе итогов чемпионата России. Алексей уже несколько раз числился в шорт-листе бело-голубых. Кроме того, за Шпилевским наблюдают клубы из топ-5 чемпионатов Европы.

Сам тренер считает, что все задачи на Кипре выполнены, поэтому ему нужен новый вызов. С ним «Арис» выиграл чемпионат и Суперкубок Кипра.

Ранее Шпилевский работал в Германии, он тренировал «Зонненхоф-Гроссаспах», молодежные команды «Штуттгарта» и «РБ Лейпциг», затем возглавлял брестское «Динамо», алматинский «Кайрат» и немецкий «Эрцгебирге».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoДинамо Москва
logoАлексей Шпилевский
logoАрис Лимасол
logoМарцел Личка
отставки
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