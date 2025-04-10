Семак о мотивации «Зенита»: «Когда несколько лет выигрываешь титулы, одного желания мало. Сборная Испании перестала брать трофеи, потому что конкуренты становятся голоднее»
После 23 туров команда Семака с 47 очками занимает 3-е место в Мир РПЛ. «Зенит» выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.
– В чем сейчас главная проблема в команде и накапливаются ли проблемы с годами?
– Есть два вида людей, которые понимают, с чем ты сталкиваешься в такой ситуации. Это либо тот, кто сам все это проходил, либо тот, кто тебя любит. У остальных может быть зависть и раздражение. Главная проблема и самое важное – поддерживать и освежать эмоциональный фон.
Не согласен с тем, кто говорит об отсутствии в команде мотивации. Все игроки, которые выходят на поле, хотят играть. Но когда человек на протяжении нескольких лет выигрывает титулы, одного желания мало. Даже на мировом уровне.
Сборная Испании в какой‑то момент стала даже сильнее, но перестала брать титулы. Потому что конкуренты становятся более голодными. Это не отсутствие мотивации, а, возможно, в том числе выхолощенность, – сказал главный тренер «Зенита».
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