Семак о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «У нас никогда не было панических настроений – первые или нет. Потери очков связаны с грубыми ошибками во многом, над этим нужно работать»
После 23 туров сине-бело-голубые с 47 очками отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. По дополнительным показателям клуб уступает «Спартаку», идущему вторым.
«По ходу тех или иных сезонов мы также оказывались не только на первом месте. Здесь рецепт всегда один – нужно работать.
У нас не было никогда панических каких-то настроений – первые или не первые. Мы делаем свое дело, работаем – иногда получается чуть лучше, иногда чуть хуже. Есть множество факторов. Но в целом ребята хорошо работают, готовятся.
Если брать лидеров нашего чемпионата, то сейчас мы и не превосходим, и не уступаем никому. Эти потери очков, поражения, которые есть, во многом связаны с нашими грубыми ошибками. Над этим нужно работать, исправлять, что мы и делаем, – сказал главный тренер «Зенита».
«Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье в матче 24-го тура Мир РПЛ.
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