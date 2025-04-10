  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «У нас никогда не было панических настроений – первые или нет. Потери очков связаны с грубыми ошибками во многом, над этим нужно работать»
41

Семак о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «У нас никогда не было панических настроений – первые или нет. Потери очков связаны с грубыми ошибками во многом, над этим нужно работать»

Сергея Семака не смущает о 3-е место «Зенита» в таблице Мир РПЛ.

После 23 туров сине-бело-голубые с 47 очками отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. По дополнительным показателям клуб уступает «Спартаку», идущему вторым.

«По ходу тех или иных сезонов мы также оказывались не только на первом месте. Здесь рецепт всегда один – нужно работать.

У нас не было никогда панических каких-то настроений – первые или не первые. Мы делаем свое дело, работаем – иногда получается чуть лучше, иногда чуть хуже. Есть множество факторов. Но в целом ребята хорошо работают, готовятся.

Если брать лидеров нашего чемпионата, то сейчас мы и не превосходим, и не уступаем никому. Эти потери очков, поражения, которые есть, во многом связаны с нашими грубыми ошибками. Над этим нужно работать, исправлять, что мы и делаем, – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье в матче 24-го тура Мир РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Булыкин о Семаке: «В «Зените» не будут долго думать об отставке, если не выиграют чемпионство. Столько денег потрачено! Это будет маленькая катастрофа»
27вчера, 20:39
Игонин про увольнение Семака: «Зениту» нужна была встряска, но момент упущен. По мастерству игроков вопросов нет, но не хватает самоотдачи»
31вчера, 19:32
«Если «Зенит» не выиграет, начнут убирать руководство клуба и дойдут до Семака. Не взять чемпионство в год столетия – это южноамериканская катастрофа». Валерий Овчинников о петербуржцах
14вчера, 18:59
Газзаев о Семаке: «Говорят, каждый добился бы таких результатов из-за денег «Зенита». Это не так. Сергей владеет искусством добывать титулы. Держать команду на таком уровне 7-й год – достижение»
144вчера, 16:31
Главные новости
Семак о Венделе и видео с алкоголем и табаком: «Что за ролик? Не видел»
1728 минут назад
Суд отклонил претензии Ла Лиги по регистрации Ольмо и Виктора. Футболисты «Барсы» смогут доиграть сезон
3040 минут назад
«МЮ» запретил посещать «Олд Траффорд» фанату, давшему пощечину Грилишу после дерби с «Ман Сити»
841 минуту назад
Семак о голе Соболева и ошибке Латышонка: «У Александра гора с плеч упала, дальше должно быть легче. У Евгения скорее помарки, просто на вратарской позиции они бросаются в глаза»
957 минут назад
Продуктовые дизайнеры, не упустите свой шанс попасть в Спортс’’ всего за 3 дня. Переходите и оставляйте заявку!
58 минут назадВакансия
Маскерано о Месси: «Он душа «Интер Майами». Лео – величайший в истории, но хочет побеждать и продолжает направлять новые поколения»
6сегодня, 10:58
Миятович о Винисиусе: «Его цель после прихода Мбаппе – убедить фанатов «Реала», кто тут лучший, похоже. Поэтому он играет не так, как от него ждали»
27сегодня, 10:50
Криштиану Роналду и режиссер Мэттью Вон основали киностудию UR•Marv (Variety)
12сегодня, 10:42
Насри о Дуэ: «Если бы мне сказали, что его зовут Дуиньо и он бразилец, я бы поверил. Уже в 16 лет Дезире был особенным»
19сегодня, 10:31
Винисиус продлит контракт с «Реалом» на 2-3 года, вероятно. Вингер не готов подписывать долгосрочный контракт с клубом из Саудовской Аравии (Cadena SER)
48сегодня, 10:11
Ко всем новостям
Последние новости
ФНЛ об избиении Мухина: «Насилие недопустимо и противоречит принципам честной игры и гуманизма. Футбол должен оставаться территорией здоровой конкуренции и взаимного уважения»
113 минут назад
Хейлунд интересен клубам Серии А. Если «МЮ» решит продать форварда летом, они готовы начать переговоры
426 минут назад
Джан про 0:4 с «Барсой»: «Боруссия» была слишком мягкой, допустила простые ошибки. Мы не вышли на поле как команда, а это единственный способ их победить. Нужно выложиться во 2-м матче»
4сегодня, 10:45
Манчини не отрицает возможность вновь возглавить Италию: «Это был мой лучший опыт. Победа с национальной сборной – нечто совершенно иное, так что кто знает»
2сегодня, 10:27
Энрике о Хвиче: «Мы хотели подписать его с тех пор, как я пришел в «ПСЖ». Для тренера замечательно иметь такого игрока – он универсален, у него много амбиций, индивидуальности и опыта»
9сегодня, 10:10
«Амкар» встретится с «Динамо» Барнаул. Приходите поддержать пермяков в домашнем матче!
сегодня, 10:00Реклама
«Фенербахче» Моуринью готов предложить Мюллеру контракт по схеме «1+1» (Sporx)
2сегодня, 09:42
«Атлетико» и Nike продлили контракт до 2035-го: «Стремимся продолжать совместное развитие и решение больших задач»
3сегодня, 09:15
Федор Смолов продал нож, AWP и AK-47 из CS на сумму более 5 млн рублей (Mash)
20сегодня, 09:05
Конов заявил, что у Sportbox в марте 91,6 млн визитов, что стало пятым результатом в мире среди спортивных сайтов: «Впереди лишь ESPN, Marca и As»
65сегодня, 09:04