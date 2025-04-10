Семак о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «У нас никогда не было панических настроений – первые или нет. Потери очков связаны с грубыми ошибками во многом, над этим нужно работать»

Сергея Семака не смущает о 3-е место «Зенита» в таблице Мир РПЛ.

После 23 туров сине-бело-голубые с 47 очками отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. По дополнительным показателям клуб уступает «Спартаку», идущему вторым.

«По ходу тех или иных сезонов мы также оказывались не только на первом месте. Здесь рецепт всегда один – нужно работать.

У нас не было никогда панических каких-то настроений – первые или не первые. Мы делаем свое дело, работаем – иногда получается чуть лучше, иногда чуть хуже. Есть множество факторов. Но в целом ребята хорошо работают, готовятся.

Если брать лидеров нашего чемпионата, то сейчас мы и не превосходим, и не уступаем никому. Эти потери очков, поражения, которые есть, во многом связаны с нашими грубыми ошибками. Над этим нужно работать, исправлять, что мы и делаем, – сказал главный тренер «Зенита ».

«Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье в матче 24-го тура Мир РПЛ .