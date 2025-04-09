У «Барселоны» 9 побед и ничья в ЛЧ после поражения от «Монако» в 1-м туре
«Барселона» выиграла в Лиге чемпионов три матча подряд.
Команда Ханси Флика разгромила «Боруссию» (4:0) в четвертьфинале. Ранее дважды была обыграна «Бенфика» – 1:0 и 3:1.
В текущем розыгрыше ЛЧ каталонцы потерпели лишь одно поражение – от «Монако» в 1-м туре общего этапа. После этого – 9 побед и ничья.
Ответная игра с «Боруссией» пройдет 15 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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