Рафиньи сравнялся с Месси по очкам за один розыгрыш ЛЧ в «Барсе». Вингер набрал 19 (12+7) очков, повторив рекорд Лео в сезоне-2011/12
Рафинья повторил рекорд Лионеля Месси в ЛЧ по очкам за сезон.
Вингер «Барселоны» забил гол и сделал 2 ассиста в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (3:0, второй тайм).
На счету бразильца 19 результативных действий в текущем розыгрыше турнира (12 голов и 7 результативных передач).
Столько же в составе «Барселоны» за один сезон ЛЧ было только у Лионеля Месси (14 голов и 5 ассистов) – в сезоне-2011/12.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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