Рафиньи сравнялся с Месси по очкам за один розыгрыш ЛЧ в «Барсе». Вингер набрал 19 (12+7) очков, повторив рекорд Лео в сезоне-2011/12

Рафинья повторил рекорд Лионеля Месси в ЛЧ по очкам за сезон.

Вингер «Барселоны» забил гол и сделал 2 ассиста в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии » (3:0, второй тайм).

На счету бразильца 19 результативных действий в текущем розыгрыше турнира (12 голов и 7 результативных передач).

Столько же в составе «Барселоны» за один сезон ЛЧ было только у Лионеля Месси (14 голов и 5 ассистов) – в сезоне-2011/12.