Рафинья набрал 50 (28+22) очков в 45 матчах за «Барсу» в этом сезоне. У бразильца гол и 2 ассиста в игре с «Дортмундом»
Рафинья совершил 50 результативных действий во всех турнирах нынешнего сезона.
Вингер «Барселоны» открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0, второй тайм). Во втором тайме он ассистировал Роберту Левандовскому и Ламину Ямалю.
Бразилец набрал 50 (28+22) очков по системе «гол+пас» в 45 матчах этого сезона.
С полной статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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