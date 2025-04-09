У Рафиньи 12 голов в этой ЛЧ. Вингер «Барсы» – лучший бомбардир турнира, он опережает Кейна и Гирасси на 2 мяча

Рафинья упрочил свою позицию среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

«Барселона » принимает дортмундскую «Боруссию» (1:0, первый тайм) в 1-м матче 1/4 финала турнира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вингер «Барсы» открыл счет на 25-й минуте матча. Это 12-й гол бразильца в этом розыгрыше ЛЧ.

На данный момент Рафинья занимает 1-е место по числу забитых в соревновании голов. Он опережает Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд и Харри Кейна из «Баварии», у которых по 10 голов.

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь .