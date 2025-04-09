Винисиус после 0:3 с «Арсеналом»: «Это отстой, оправдания нет. Нужно лучше сражаться на «Бернабеу» – мы можем сделать это снова. Да здравствует «Мадрид»!

Винисиус Жуниор обратился к болельщикам «Реала» после поражения от «Арсенала».

Мадридцы в гостях уступили «канонирам» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет в Мадриде 16 апреля.

«Оправдания нет. Это отстой.

Нужно лучше играть и сражаться на «Бернабеу ». Там всегда что-то происходило, и мы можем сделать это снова.

Всегда до конца!!! Да здравствует «Мадрид»!» – написал вингер «Реала» в инстаграме.