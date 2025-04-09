Винисиус после 0:3 с «Арсеналом»: «Это отстой, оправдания нет. Нужно лучше сражаться на «Бернабеу» – мы можем сделать это снова. Да здравствует «Мадрид»!
Винисиус Жуниор обратился к болельщикам «Реала» после поражения от «Арсенала».
Мадридцы в гостях уступили «канонирам» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет в Мадриде 16 апреля.
«Оправдания нет. Это отстой.
Нужно лучше играть и сражаться на «Бернабеу». Там всегда что-то происходило, и мы можем сделать это снова.
Всегда до конца!!! Да здравствует «Мадрид»!» – написал вингер «Реала» в инстаграме.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
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