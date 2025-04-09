Мбаппе, Винисиус, Родриго и Вальверде верят в камбэк «Реала» после 0:3 от «Арсенала»: «Да, конечно»
Мбаппе, Винисиус и другие игроки «Реала» верят в камбэк после 0:3 от «Арсенала».
«Мадрид» в Лондоне потерпел крупное поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет в Испании 16 апреля.
Первым о возможном проходе «сливочных» в полуфинал по сумме двух матчей спросили Килиана Мбаппе.
– Килиан, «Реал» может сделать камбэк?
– Да, конечно, – ответил французский форвард, направляясь в автобус команды.
Затем подобный вопрос задали Винисиусу Жуниору, Родриго и Федерико Вальверде.
Винисиус ответил: «Да, можем». Родриго и Вальверде кивнули и сказали: «Да».
«Реалу» прописали пощечину – 0:3 от «Арсенала». Доминировал Артета, без иронии
Эти 0:3 – закономерность. «Реал» шел к такому провалу весь сезон
Опубликовал: Игорь Новиков
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