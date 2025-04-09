Капелло после 3:0 в матче «Арсенала» и «Реала»: «Шансы на проход – 60 на 40. «Бернабеу» станет настоящим котлом»
Мадридский клуб потерпел поражение со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В параллельной игре «Интер» победил «Баварию» на выезде со счетом 2:1.
Эксперты Sky Sport Паоло Ди Канио, Фабио Капелло, Звонимир Бобан, а также ведущий Паоло Кондо оценили шансы команд на выход в следующий раунд.
Ди Канио: «На мой взгляд, у «Реала» больше шансов победить «Арсенал», чем у «Баварии» – победить «Интер». Также есть разрыв в организации и качестве команд в атаке. Я считаю, что шансы в паре «Интер» – «Бавария» – 70 на 30, а в паре «Арсенал» – «Реал» – 65 на 35».
Капелло: «Интер» – «Бавария» – 55 на 45, «Арсенал» – «Реал» – 60 на 40. «Бернабеу» станет настоящим котлом, стадион может преобразить матч».
Кондо: «Интер» – «Бавария» – 65 на 35. «Арсенал» – «Реал» – 75 на 25. Великие камбэки «Реала» были после поражений с разницей в один мяч, три — это много».
Бобан: «Арсенал» – «Реал» – 70 на 30. «Интер» – «Бавария» – 60 на 40».
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