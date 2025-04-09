Эмилиано Мартинес надел кепку с эмблемой сборной Франции, перекрытой значками трофеев Аргентины. Вратарь «Астон Виллы» отправился в ней в Париж на матч ЛЧ
Вратарь «Астон Виллы» вчера вместе с командой вылетел в Париж на матч 1/4 финала ЛЧ против «ПСЖ».
На Мартинесе была надета кепка с изображением эмблемы сборной Франции, которую перекрывают значки трофеев, выигранных сборной Аргентины – чемпионат мира, Кубок Америки и Финалиссима.
Фото: x.com/ESPNFC
Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти). Сэйв Мартинеса на 123-й минуте в финале ЧМ-2022 против Франции помог Аргентине довести встречу до серии пенальти. В послематчевой серии Эмилиано парировал удар Кингсли Комана и принес своей команде победу.
После финала вратарь сборной Аргентины приложил приз лучшему голкиперу турнира («Золотую перчатку») к паху.
Эми Мартинеса освистали по прибытии на церемонию «Золотого мяча» в Париже – как и год назад. Он вместе с Аргентиной обыграл Францию в финале ЧМ-2022
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