Эмилиано Мартинес надел кепку с эмблемой сборной Франции, перекрытой значками трофеев Аргентины. Вратарь «Астон Виллы» отправился в ней в Париж на матч ЛЧ

Эмилиано Мартинес вновь потроллил сборную Франции.

Вратарь «Астон Виллы » вчера вместе с командой вылетел в Париж на матч 1/4 финала ЛЧ против «ПСЖ ».

На Мартинесе была надета кепка с изображением эмблемы сборной Франции, которую перекрывают значки трофеев, выигранных сборной Аргентины – чемпионат мира, Кубок Америки и Финалиссима.

Фото: x.com/ESPNFC

Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти). Сэйв Мартинеса на 123-й минуте в финале ЧМ-2022 против Франции помог Аргентине довести встречу до серии пенальти. В послематчевой серии Эмилиано парировал удар Кингсли Комана и принес своей команде победу.

После финала вратарь сборной Аргентины приложил приз лучшему голкиперу турнира («Золотую перчатку») к паху.

Эми Мартинеса освистали по прибытии на церемонию «Золотого мяча» в Париже – как и год назад. Он вместе с Аргентиной обыграл Францию в финале ЧМ-2022