Соломатин о встрече с Широковым: «Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона, с охраной, и прошла мимо – не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел косо»

Андрей Соломатин рассказал, как изменилось его мировоззрение в последнее время.

Бывший футболист ЦСКА, «Локомотива» и сборной России вступил в батальон «Эспаньола» в 2023 году.

– Чувствуете, как вы изменились за эти два года?

– Иногда выезжаю в Москву, в командировки, и заметил, что чувствую себя в столице некомфортно. Контраст переполняет.

Был один момент, встречался с Романом Широковым , в Лужниках было мероприятие. Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона, с охраной, и прошла мимо. Не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел как-то особенно, косо.

Ловишь на себе такие взгляды в тылу, бывает. Страна перестраивается, да, но единого мнения пока нет, – сказал Соломатин.

Соломатин о помощи от футболистов на СВО: «Мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был – от Калешина, он с нами, продолжает поддерживать»