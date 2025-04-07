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  • Комличенко о 0:3 от «Спартака»: «Жалко, что «Ростову» не дали нормально поиграть в футбол. В меньшинстве было тяжелее – показалось, что у них было на двух человек больше»
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Комличенко о 0:3 от «Спартака»: «Жалко, что «Ростову» не дали нормально поиграть в футбол. В меньшинстве было тяжелее – показалось, что у них было на двух человек больше»

Комличенко намекнул, что судья не дал «Ростову» сыграть в футбол со «Спартаком».

«Ростов» дома крупно проиграл «Спартаку» в 23-м туре Мир РПЛ (0:3). Все три гола москвичи забили после перерыва, играя в большинстве после удаления Алексея Сутормина в конце первого тайма. 

Игру обслуживал Владимир Москалев. Изначально он показал Сутормину желтую карточку за фол против Маркиньоса, но изменил решение, посмотрев повтор эпизода.

«До удаления мы боролись и бились. В меньшинстве тяжелее играть со «Спартаком». Мне показалось, что их было на двух человек больше.

Могли забить. Обидно, что не забили. Могло быть все интереснее, но получилось как обычно.

Хотели порадовать болельщиков. С Fan ID пришло практически 30 тысяч зрителей – это топ! Спасибо большое им за поддержку!

Жалко, нам не дали нормально поиграть в футбол», – сказал нападающий «Ростова» Комличенко.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoРостов
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logoсудьи
logoНиколай Комличенко
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болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoМаркиньос Коста
logoВладимир Москалев
logoАлексей Сутормин
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