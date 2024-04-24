Яковлев об Эмери: «Унаи начал больше общаться с легионерами, к русским доверия было меньше»
Павел Яковлев назвал самого сильного тренера в своей карьере.
– Самый сильный с точки зрения футбольных качеств – Унаи Эмери. На тренировках была серьезная работа, было интересно работать. Даже на тренировках можно было прибавлять, играть было необязательно. Хотелось играть, конечно, но не всегда получалось.
– Почему Артем Дзюба назвал Эмери тренеришкой?
– При Эмери в определенный момент не было результата, которого все ждали, а «Спартак» – это команда, где всегда самые высокие задачи. Унаи начал больше общаться с легионерами, уделять им больше внимания, к русским футболистам доверия было меньше.
Опять же, я не был при этих конфликтах. Возможно, что-то и было. И почему Артем так назвал Унаи, тоже нет никакой истории. Не могу ничего вкинуть, – рассказал экс-игрок «Спартака».
В марте Яковлев присоединился к медиафутбольному клубу журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена «БроукБойз».
Любо-дорого смотреть
Почему не это в заголовке? Ах да... глупый вопрос)
А так Унаи молодец, Дзюба его надолгие года заметевировал.
Теперь Унаи из Тренеришки превращается в Моуриньо)))