Яковлев об Эмери: «Унаи начал больше общаться с легионерами, к русским доверия было меньше»

Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия Унаи Эмери Павел Яковлев Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Павел Яковлев назвал самого сильного тренера в своей карьере.

– Самый сильный с точки зрения футбольных качеств – Унаи Эмери. На тренировках была серьезная работа, было интересно работать. Даже на тренировках можно было прибавлять, играть было необязательно. Хотелось играть, конечно, но не всегда получалось.

– Почему Артем Дзюба назвал Эмери тренеришкой?

– При Эмери в определенный момент не было результата, которого все ждали, а «Спартак» – это команда, где всегда самые высокие задачи. Унаи начал больше общаться с легионерами, уделять им больше внимания, к русским футболистам доверия было меньше.

Опять же, я не был при этих конфликтах. Возможно, что-то и было. И почему Артем так назвал Унаи, тоже нет никакой истории. Не могу ничего вкинуть, – рассказал экс-игрок «Спартака».

В марте Яковлев присоединился к медиафутбольному клубу журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена «БроукБойз».

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12 комментариев
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Просто Эмери понял ,что уровень наших футболистов не высок.Они не выполняют требование тренера.Где тренер Эмери в футбольном мире и где Дзюба?
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Ответ Вячеслав Припузов
Тут скорее языковой барьер сыграл роль, вряд ли тогда русские игроки отличались знанием иностранных языков, времени не дали Эмери для объединения команды ...
Они и сейчас не блистают знанием )
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+8
Тут скорее языковой барьер сыграл роль, вряд ли тогда русские игроки отличались знанием иностранных языков, времени не дали Эмери для объединения команды ...
+8
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+7
Ответ Сергей Фетисов
Просто Эмери понял ,что уровень наших футболистов не высок.Они не выполняют требование тренера.Где тренер Эмери в футбольном мире и где Дзюба?
наоборот. он понял, что наши и так профессионалы и их не надо учить и тренировать. а вот легионеры требуют обучения
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Ну вот менталитет! Приходит тренер-иностранец... Россияне, видя что тот больше с легионерами общается, начинают видеть в нем "тренеришку"... вместо того, чтобы прибавлять на тренировках, бороться за место в составе и показывать свою состоятельность на поле. Как всегда "все вокруг виноваты, а я Д’Артаньян"
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Каким талантом пополнилась медиалига
Любо-дорого смотреть
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Павел Яковлев назвал самого сильного тренера в своей карьере: "Самый сильный с точки зрения футбольных качеств – Унаи Эмери. "
Почему не это в заголовке? Ах да... глупый вопрос)
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да все было обречено изначально, когда Валера остался в должности гендиректора. Понятно было, что останется кто-то один в итоге.
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Ответ Дурачок Виталий
Они и сейчас не блистают знанием )
С языка снял, хотел об этом сказать, но достоверно об этом нельзя утверждать, все таки другие времена, языки начинают изучать с детского сада ...
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Ответ Дурачок Виталий
Они и сейчас не блистают знанием )
Вот и нет. Прекрасно уже в дубайских моллах поднатаскались.
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Ответ Сергей Фетисов
Просто Эмери понял ,что уровень наших футболистов не высок.Они не выполняют требование тренера.Где тренер Эмери в футбольном мире и где Дзюба?
Дзюба со Слуцским на Ютубе, Эмери далеко до такого 😂
А так Унаи молодец, Дзюба его надолгие года заметевировал.
Теперь Унаи из Тренеришки превращается в Моуриньо)))
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