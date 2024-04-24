Яковлев об Эмери: «Унаи начал больше общаться с легионерами, к русским доверия было меньше»

Павел Яковлев назвал самого сильного тренера в своей карьере.

– Самый сильный с точки зрения футбольных качеств – . На тренировках была серьезная работа, было интересно работать. Даже на тренировках можно было прибавлять, играть было необязательно. Хотелось играть, конечно, но не всегда получалось.

– Почему Артем Дзюба назвал Эмери тренеришкой?

– При Эмери в определенный момент не было результата, которого все ждали, а «Спартак» – это команда, где всегда самые высокие задачи. Унаи начал больше общаться с легионерами, уделять им больше внимания, к русским футболистам доверия было меньше.

Опять же, я не был при этих конфликтах. Возможно, что-то и было. И почему Артем так назвал Унаи, тоже нет никакой истории. Не могу ничего вкинуть, – рассказал экс-игрок « ».

В марте присоединился к медиафутбольному клубу журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена « ».