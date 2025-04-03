Дзюба о бразильцах «Зенита»: «Пачками везут, везут, везут и говорят: «Мы «Зенит» Санкт-Петербург». Могу это оправдать, если б ЛЧ была – но они не будут там вывозить»
– Я даже не успеваю следить за новыми бразилами, которые там [в «Зените»].
– А их прям пачками везут, везут, везут и говорят: «Мы «Зенит» Санкт-Петербург».
Если бы была Лига чемпионов, я могу это оправдать. Если они будут вывозить там – но они не будут там вывозить.
Я за то, чтобы просто какая-то дорога [молодым россиянам] сейчас должна [быть]. Если не сейчас, то когда, по большому счету? – сказал в подкасте Hustle Show нападающий «Акрона», в прошлом игравший в «Зените».
Артем Дзюба: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец»
Дзюба об РПЛ: «Почти убрали лимит: в топ-клубах иностранцы, в «Зените» 1-2 русских. Перед ЧМ Путин лично это раскритиковал – и сразу все наладилось. Сейчас русскому не дадут шанс играть»
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