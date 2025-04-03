Чеферин о расширении ЧМ до 64 команд: «Не очень хорошая идея, я ее не поддерживаю. Не знаю, откуда она взялась»
Президент УЕФА против расширения чемпионата мира до 64 команд.
Ранее стало известно, что ФИФА обсуждает возможность единовременного расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд в честь столетия турнира. Джанни Инфантино назвал идею «заслуживающей анализа».
«Меня это предложение удивило еще сильнее, чем вас. Я думаю, что это не очень хорошая идея ни для самого чемпионата мира, ни для наших отборочных турниров. Так что я не поддерживаю эту идею.
Я не знаю, откуда она взялась, но странно, что мы ничего не знали до того, как ее озвучили в совете ФИФА», – приводит слова Александера Чеферина The Guardian.
Опубликовал: Алексей Белоус
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