Чеферин о потолке зарплат: «Готовы игроки получать меньше, а лиги сократить число команд или отказаться от одного кубка? Это сложная дискуссия, ее упрощают разные «эксперты» и тренеры»
– Возможно ли ввести потолок зарплат в Европе, как недавно предложил Карл-Хайнц Румменигге, чтобы ограничить количество матчей, поскольку клубы не смогли бы платить игрокам столько же?
– Наши юристы консультировались с Европейским Союзом. Жесткий потолок зарплат, вероятно, невозможен. Мы уже установили ограничение: клуб может тратить на зарплаты игроков не более 70% своего дохода.
Однако у нас есть множество клубов, которым этого не хватает, и они требуют хотя бы 80%, так что, возможно, нам придется пересмотреть этот лимит. Клубам стоит признать, что если они хотят платить игрокам больше, им нужно проводить больше матчей.
В некоторых национальных лигах разыгрываются два трофея. Готовы ли они сократить число команд в чемпионате или отказаться от одного кубка? Готовы ли игроки пойти на снижение зарплат? Это сложная дискуссия, которую упрощают различные «эксперты» и тренеры, любящие высказываться, когда у них все хорошо, и замолкающие, когда не очень.
Они говорят, что УЕФА и ФИФА просто зарабатывают деньги, но УЕФА возвращает 97% своего дохода обратно в футбол, – сказал президент УЕФА.
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