Чеферин о разнице ситуаций России и Израиля: «Если вы про футбол, то можете посмотреть в рейтинги. Если про политику, то не спрашивайте меня»
Президент УЕФА уклонился от вопроса о разнице положения России и Израиля.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Израильские клубы и сборные участвуют в международных турнирах, выступая на нейтральных полях.
– Что бы вы сказали тем, кто спрашивает УЕФА, в чем отличие ситуации России и Израиля?
– Если вы говорите про футбол, то можете посмотреть в рейтинги. Если говорите про политику, то не спрашивайте меня, – ответил Александер Чеферин.
Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Израиль – 78-е.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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