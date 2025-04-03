Чеферин о разнице ситуаций России и Израиля: «Если вы про футбол, то можете посмотреть в рейтинги. Если про политику, то не спрашивайте меня»

Президент УЕФА уклонился от вопроса о разнице положения России и Израиля.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Израильские клубы и сборные участвуют в международных турнирах, выступая на нейтральных полях.

– Что бы вы сказали тем, кто спрашивает УЕФА, в чем отличие ситуации России и Израиля?

– Если вы говорите про футбол, то можете посмотреть в рейтинги. Если говорите про политику, то не спрашивайте меня, – ответил Александер Чеферин .

Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Израиль – 78-е.