Ольмо и Виктор останутся зарегистрированными в Ла Лиге. CSD вынес решение в пользу «Барсы» (El Chiringuito)
По данным El Chiringuito, Высший совет по спорту (CSD) встал на сторону клуба в споре с Ла Лигой. Официально о решении будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, в январе каталонский клуб заключил сделку с инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на «Камп Ноу» на срок до 30 лет. Эта сделка в том числе позволила каталонскому клубу заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, несмотря на протесты со стороны Ла Лиги. CSD временно разрешил клубу внести футболистов в заявку.
Однако на днях стало известно, что аудитор «Барсы» пока не одобрил включение 100 млн евро от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» в отчет для Ла Лиги. Без этого у клуба могут быть проблемы с трансферами и продлением контрактов.
Вчера Ла Лига опубликовала заявление о проблемах «Барселоны» с финансовым фэйр-плей. В частности отмечается, что у клуба нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора. Лимит расходов каталонцев на состав снова был снижен.
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