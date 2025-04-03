Симеоне выиграл 6 из 40 матчей против «Барселоны» и проиграл 22

Диего Симеоне выиграл лишь 15% матчей против «Барселоны».

Сегодня «Атлетико » под его руководством уступил «блаугране» со счетом 0:1 и вылетел из Кубка Испании.

С 2012 года аргентинец встречался с каталонским клубом в различных турнирах 40 раз. Победить удалось только в 6 случаях, еще 12 раз была ничья. «Барселона » выиграла 22 матча, в том числе 7 из последних 9. Общий счет – 39:61 в пользу «блауграны».