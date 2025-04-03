Симеоне выиграл 6 из 40 матчей против «Барселоны» и проиграл 22
Диего Симеоне выиграл лишь 15% матчей против «Барселоны».
Сегодня «Атлетико» под его руководством уступил «блаугране» со счетом 0:1 и вылетел из Кубка Испании.
С 2012 года аргентинец встречался с каталонским клубом в различных турнирах 40 раз. Победить удалось только в 6 случаях, еще 12 раз была ничья. «Барселона» выиграла 22 матча, в том числе 7 из последних 9. Общий счет – 39:61 в пользу «блауграны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости