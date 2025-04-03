«Барселона» в 43-й раз вышла в финал Кубка Испании. У «Реала» 41 финал, у «Атлетика» – 40
«Барселона» обновила рекорд по выходам в финал Кубка Испании.
Команда Ханси Флика прошла «Атлетико» (4:4, 1:0) в полуфинале и в решающем матче встретится с «Реалом».
Это будет 43-й финал Кубка Испании в истории «блауграны». Она лидирует по этому показателю, опережая «Реал» на 2 матча, «Атлетик» – на 3.
Каталонцы 31 раз выигрывали турнир, 11 раз становились вторыми.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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