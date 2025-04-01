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Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» принимает «Сосьедад» в ответном матче, «Атлетико» и «Барселона» сыграют в среду

В Кубке Испании проходят ответные матчи 1/2 финала.

Во вторник «Реал Мадрид» принимает «Реал Сосьедад». 

В среду сыграют «Атлетико» и «Барселона». 

Кубок Испании

1/2 финала

Ответные матчи

Кубок. Полуфинал
1 апреля 19:30, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Второй тайм
1 - 1
-xG-
0′
Реал Сосьедад
2тайм
Перерыв
  Эндрик
30’
27’
Агерд   Элустондо
16’
  Барренечеа
Реал Мадрид
Лунин, Алаба, Асенсио, Камавинга, Васкес, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Беллингем, Родриго, Эндрик, Ф. Гонсалес, Местре, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Модрич, Гюлер, Браим Диас, Мбаппе
Запасные: Фран Гарсия, Ф. Гонсалес, Местре, Модрич, Гюлер, Браим Диас, Мбаппе, Вальехо, Рюдигер
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру, Субименди, Марин, Барренечеа, Сучич, Кубо, Ойарсабаль, Марреро, Элустондо, Хави Лопес, Траоре, Мартин, Оласагасти, Серхио Гомес, Туррьентес, Оускарссон, Марьескуррена, Daniel Díaz Gándara
Запасные: Фран Гарсия, Ф. Гонсалес, Местре, Модрич, Гюлер, Браим Диас, Мбаппе, Вальехо, Рюдигер
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Первый матч: 1:0

Кубок. Полуфинал
2 апреля 19:30, Метрополитано
Атлетико
Не начался
-xG-
Барселона

Первый матч: 4:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

Календарь Кубка Испании

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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