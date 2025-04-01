2тайм
Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» принимает «Сосьедад» в ответном матче, «Атлетико» и «Барселона» сыграют в среду
В Кубке Испании проходят ответные матчи 1/2 финала.
Во вторник «Реал Мадрид» принимает «Реал Сосьедад».
В среду сыграют «Атлетико» и «Барселона».
1/2 финала
Ответные матчи
Кубок. Полуфинал
1 апреля 19:30, Сантьяго Бернабеу
Второй тайм
1 - 1
-xG-
0′
Первый матч: 1:0
Кубок. Полуфинал
2 апреля 19:30, Метрополитано
Первый матч: 4:4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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