Кассано о Фабрегасе: «Он был поцелован природой как футболист, а затем как тренер. «Интеру» следует присмотретьcя, мне бы хотелось видеть его там»
Антонио Кассано высоко оценил работу Франсеска Фабрегаса в качестве тренера.
Сейчас бывший полузащитник возглавляет итальянский «Комо».
«Сеску суждено тренировать большие команды. «Интеру» следует присмотреться в ближайшие месяцы.
Сеск идет по стопам Де Дзерби, Хаби Алонсо. Сама мать-природа поцеловала его сначала как футболиста, а затем как тренера», – сказал экс-игрок «Интера» passioneinter.com.
«Я вам скажу, что мне бы очень хотелось видеть Фабрегаса в «Интере». Так и запишите. Следите, я вам говорю», – цитирует Кассано FcInter1908.it.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Calciomercato
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