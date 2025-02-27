Кассано о Фабрегасе: «Он был поцелован природой как футболист, а затем как тренер. «Интеру» следует присмотретьcя, мне бы хотелось видеть его там»

Антонио Кассано высоко оценил работу Франсеска Фабрегаса в качестве тренера.

Сейчас бывший полузащитник возглавляет итальянский «Комо ».

«Сеску суждено тренировать большие команды. «Интеру » следует присмотреться в ближайшие месяцы.

Сеск идет по стопам Де Дзерби, Хаби Алонсо . Сама мать-природа поцеловала его сначала как футболиста, а затем как тренера», – сказал экс-игрок «Интера» passioneinter.com.

«Я вам скажу, что мне бы очень хотелось видеть Фабрегаса в «Интере». Так и запишите. Следите, я вам говорю», – цитирует Кассано FcInter1908.it.