Шнякин ответил Дзюбе: «С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится»

Дмитрий Шнякин ответил на высказывания Артема Дзюбы.

Ранее нападающий «Акрона » заявил : «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах».

«С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится:)

Пока лишь вижу, как Артем , виртуозно сочиняющий поводы для обид, уводит глаза, отворачивается и не жмет руку :) Ну, так было перед матчами «Локо ».

Вообще поражаюсь этой удивительной комбинации внутри одной личности. Быть настолько большим (во всех смыслах) и долговечным спортсменом, классным бомбардиром/ассистентом и в то же время обижаться буквально на все, что движется. Тренеры, менеджеры, игроки, болельщики, журналисты, эксперты, комментаторы, мячи. Вон, на Бубнова напрыгнул даже :)

Кстати, хорошо помню момент, когда Дзюба, с которым раньше редко, но тепло общались, заблокировал меня в соцсети одной. Может, просто совпало, но почему-то после этого поста про легитимности онанизма.

P.S. Игрочишка, не подведи, поставил тебя в свою фэнтези-команду Спортса’’ на этот тур :)», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ » Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале.

Дзюба о том, что Шнякин увидел фол в его рекордном голе за сборную: «Пусть развлекается. Человек даже в позитивном моменте нашел негатив – значит, он сам по себе такой»

Дзюба о критике от Бубнова за костюм Дэдпула: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред»