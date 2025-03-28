Мостовой ответил Дзюбе: «Я редко играл с такими сборными, как Гренада. А кто забьет больше меня в Европе? Никто не спорит про голы Артема, просто не надо так пафосно все это делать. Я его поздравляю»
Александр Мостовой отреагировал на высказывания Артема Дзюбы.
Ранее форвард «Акрона», говоря о критике рекорда по голам за Россию, заявил: «Почему Мостовой не забил 31 мяч? Что он выиграл со сборной, чего добился? Не забывайте посмотреть в зеркало, прежде чем говорить про меня».
«Во-первых, я редко играл с такими сборными, как Гренада. Во-вторых, кто забьет больше меня в Европе?
Никто не спорит про забитые мячи Артема, он нападающий, его дело – забивать. Просто не надо делать все это так пафосно. У нас многие играли на высочайшем уровне.
Но, вообще, я поздравляю Артема – все-таки мы в один день родились», – сказал бывший хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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