Мостовой ответил Дзюбе: «Я редко играл с такими сборными, как Гренада. А кто забьет больше меня в Европе? Никто не спорит про голы Артема, просто не надо так пафосно все это делать. Я его поздравляю»

Александр Мостовой отреагировал на высказывания Артема Дзюбы.

Ранее форвард «Акрона », говоря о критике рекорда по голам за Россию, заявил : «Почему Мостовой не забил 31 мяч? Что он выиграл со сборной, чего добился? Не забывайте посмотреть в зеркало, прежде чем говорить про меня».

«Во-первых, я редко играл с такими сборными, как Гренада. Во-вторых, кто забьет больше меня в Европе?

Никто не спорит про забитые мячи Артема, он нападающий, его дело – забивать. Просто не надо делать все это так пафосно. У нас многие играли на высочайшем уровне.

Но, вообще, я поздравляю Артема – все-таки мы в один день родились», – сказал бывший хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.