Орлов о поддержке «Зенита»: «Больше всего критикует именно Орлов. Если команда играет плохо, не молчу. У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак» – что в этом плохого?»
Геннадий Орлов отреагировал на упреки в поддержке «Зенита» в эфире.
Вчера Орлов прокомментировал матч «Зенита» и «Рубина» (4:0) в рамках 22-го тура Мир РПЛ. В 2019-м его отстранили от комментирования футбола.
– Вас все-таки после вчерашнего матча некоторые журили: «Орлов болеет за «Зенит»...
– Да, я живу в Санкт-Петербурге, переживаю за команду. Но по ходу матча стараюсь быть объективным. Если «Зенит» играет плохо, об этом не молчу. И, наверное, больше всех критикует «Зенит» именно Орлов.
У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак», так как живут в Москве. Так сложилось, что в этом плохого? – сказал комментатор.
Орлов комментировал «Зенит» – спустя 2157 дней! Хотя говорил, что ему уже неинтересно
Главные панчи Орлова: троллил Соболева, шутил про шлем Чеха и топил за «Зенит»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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