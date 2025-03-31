Орлов о поддержке «Зенита»: «Больше всего критикует именно Орлов. Если команда играет плохо, не молчу. У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак» – что в этом плохого?»

Геннадий Орлов отреагировал на упреки в поддержке «Зенита» в эфире.

Вчера Орлов прокомментировал матч «Зенита » и «Рубина» (4:0) в рамках 22-го тура Мир РПЛ . В 2019-м его отстранили от комментирования футбола.

– Вас все-таки после вчерашнего матча некоторые журили: «Орлов болеет за «Зенит»...

– Да, я живу в Санкт-Петербурге, переживаю за команду. Но по ходу матча стараюсь быть объективным. Если «Зенит» играет плохо, об этом не молчу. И, наверное, больше всех критикует «Зенит» именно Орлов.

У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак », так как живут в Москве. Так сложилось, что в этом плохого? – сказал комментатор.

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