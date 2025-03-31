  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о поддержке «Зенита»: «Больше всего критикует именно Орлов. Если команда играет плохо, не молчу. У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак» – что в этом плохого?»
71

Орлов о поддержке «Зенита»: «Больше всего критикует именно Орлов. Если команда играет плохо, не молчу. У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак» – что в этом плохого?»

Геннадий Орлов отреагировал на упреки в поддержке «Зенита» в эфире.

Вчера Орлов прокомментировал матч «Зенита» и «Рубина» (4:0) в рамках 22-го тура Мир РПЛ. В 2019-м его отстранили от комментирования футбола. 

– Вас все-таки после вчерашнего матча некоторые журили: «Орлов болеет за «Зенит»...

– Да, я живу в Санкт-Петербурге, переживаю за команду. Но по ходу матча стараюсь быть объективным. Если «Зенит» играет плохо, об этом не молчу. И, наверное, больше всех критикует «Зенит» именно Орлов.

У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак», так как живут в Москве. Так сложилось, что в этом плохого? – сказал комментатор. 

Орлов комментировал «Зенит» – спустя 2157 дней! Хотя говорил, что ему уже неинтересно

Главные панчи Орлова: троллил Соболева, шутил про шлем Чеха и топил за «Зенит»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoЗенит
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о конфликтах в «Зените»: «Не считаете, что кто-то раскачивает лодку? Пытается вбить клин между Глушенковым и Семаком? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим»
10726 марта, 14:16
Геннадий Орлов: «Командная скорость «Спартака» в два раза выше, чем у «Зенита». Физически команда Станковича готова лучше. Барриос, Глушенков и Кассьерра – три пустых игрока»
3317 марта, 12:49
Орлов о Соболеве: «Что он может дать? Пользы – ноль, зависимый футболист. Атака «Спартака» началась с его потери – фривольно поступил!»
8917 марта, 10:39
Орлов о поражении «Зенита» от «Спартака»: «Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть. У Максима пока амбиций больше, чем мастерства»
9617 марта, 08:20
Геннадий Орлов: «Потенциал игроков у «Зенита» выше, чем у «Спартака» и «Краснодара». Есть из кого выбрать»
3613 марта, 19:40
Главные новости
Мелкадзе о «Спартаке»: «Чемпионский состав сезона-2016/17 был намного сильнее. Сейчас есть 2-3 исполнителя, а там было 5-6»
2 минуты назад
140 людей с 50+ голами в АПЛ. Вспомните самого неочевидного?
15 минут назадСпецпроект
Орлов о работе в эфире: «Главное – комментировать именно матч. А то многие молодые коллеги забывают об этом, упиваются рассказами, которые где-то вычитали. Но это уже другой жанр!»
1719 минут назад
Личка считает, что российское пиво не сравнится с чешским: «Вообще нет. Когда пьешь много хорошего пива, потом не болит голова»
3333 минуты назад
Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Акрона»
251135 минут назад
Мостовой о стихах: «Бывает, что пишу такое, например: «И снова шумят стадионы, и снова фанаты гудят, и снова игру Мостового они увидеть хотят». Но это же просто несколько предложений»
6957 минут назад
Вопрос о допуске России не будет рассматриваться на конгрессе УЕФА, заявил Дюков: «Он требует глубокого погружения. Не самый эффективный подход – обсуждать его наряду с другими темами»
15сегодня, 14:09
Кунде хочет остаться в «Барсе» – он чувствует себя важным игроком, тренеры на него рассчитывают. Переговоры о продлении контракта находятся на ранней стадии
22сегодня, 13:48
«Интер» планирует сделать предложение по Сперцяну летом. Мхитарян порекомендовал клубу подписать хавбека «Краснодара» («РБ Спорт»)
29сегодня, 13:28
Глебов о Скопинцеве: «Он мне прочитал свои стихи, это было великолепно – как такое может человеку в голову прийти? Феноменальный парень»
11сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Смертин о том, что ему нравится в ультрамарафонах: «На языке секса можно сформулировать так: эякуляция на финише мне не так важна, как фрикции по ходу десятков километров»
66 минут назад
«Барса» открыла первый фаншоп за рубежом – в Тбилиси
614 минут назад
Экс-игрок «Ювентуса» Будянский совершил символический удар по мячу перед матчем Второй лиги Б «Салют» – «Металлург»
25 минут назадВидео
Гильерме о Сафонове: «Самый сильный российский голкипер на данный момент. Наша школа вратарей продолжает прогрессировать»
227 минут назад
Гурцкая о «Факеле»: «Они не подтвердили назначение Ребко, в том числе исполняющим обязанности. Сегодня у них с кем-то встреча в Москве»
333 минуты назад
«Акрон» – «Ростов». Дзюба, Роналдо и Комличенко в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
735 минут назад
Руни помочился на стену в публичном месте после ночи в барах Лондона. Уэйна могут оштрафовать на 1000 фунтов
2152 минуты назад
Лунев о том, что Бителло не извинился перед «Динамо» за опоздание на сборы: «Лично я поступил бы иначе. Сказал ему свое мнение – у него свое»
2сегодня, 14:15
Митрофанов о затратах на новый Кубок: «Около 200 млн рублей в год, порядка ста мы уже нашли. Рабочее название турнира – Кубок Регионов»
2сегодня, 13:58
Руди Гарсия о Дешаме: «Он один из лучших тренеров на планете. Его много критикуют, учитывая победу Франции на ЧМ и выход в финал 4 года спустя»
4сегодня, 13:34