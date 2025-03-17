Орлов о Соболеве: «Атака «Спартака» началась с его потери – фривольно поступил! Что он может дать? Пользы – ноль. Зависимый футболист»

Геннадий Орлов считает, что Александр Соболев не приносит пользу «Зениту».

Нападающий «Зенита» не сделал результативных действий в матче Мир РПЛ против «Спартака» (1:2). У футболиста 0+0 в 14 играх за команду в чемпионате.

«Атака москвичей [перед вторым голом] началась с потери Соболева. У него мяч выбили из-под ноги. Проиграл борьбу. Не зацепился... Очень фривольно поступил! И пошел выпад красно-белых, пас направо, прострел Денисова, а Мартинс всех опередил.

Игру Соболева комментировать по-прежнему сложно. Ну а что он может дать? Пользы от него – ноль. Зависимый футболист. У «Зенита » было мало подходов, мало моментов.

Но в то же время вспомните, какой реальный шанс упустил в дебюте встречи Зделар. Позиция отличная, до ворот 8 метров.

А он, видимо, закрыл глаза и запулил мяч в небо. Ну ты уж сосредоточься, накажи соперника за такую ошибку! Не хватило мастерства», – сказал комментатор Геннадий Орлов .