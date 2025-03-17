  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о поражении «Зенита» от «Спартака»: «Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть. У Максима пока амбиций больше, чем мастерства»
24

Орлов о поражении «Зенита» от «Спартака»: «Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть. У Максима пока амбиций больше, чем мастерства»

Геннадий Орлов поделился мнением о матче «Спартака» и «Зенита».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ

«Результат закономерен. «Спартак», конечно, был лучше. В первом тайме красно-белые за счет давления, прессинга просто подавили гостей!

Я поражен со знаком минус игрой Глушенкова... Ну что он показал? Его замена напрашивалась. Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть... И оправданий никаких нет!

Глушенков должен был смещаться направо и помогать Луису Энрике, который, к слову, показал, как надо забивать, и Мантуану, связывать их.

Ведь почему Мантуан в эпизоде с голом начал двигаться поперек поля и в итоге мяч потерял? Потому что все закрыты были, стояли! Глушенков себя вообще не предлагал.

Как так? Оказался просто не готов к важнейшему матчу. Никакой пользы от него «Зенит» не получил. А ведь на него рассчитывают как на одного из ключевых игроков, как на лидера... А что в итоге?

Максиму надо серьезно задуматься, что-то внутри себя поменять. Пока у него амбиций больше, чем мастерства. Это надо исправлять!» – сказал футбольный комментатор. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГеннадий Орлов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЗенит
logoГуставо Мантуан
logoВильмар Барриос
logoМатео Кассьерра
logoМаксим Глушенков
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Спортс’’ ищет продуктового дизайнера, который разработает дизайн-решения для наших мобильных приложений. Откликайтесь на вакансию!
14 минут назадВакансия
Рамос пнул форварда «Пумас» Мартинеса и получил первую прямую красную в чемпионате Мексики. У экс-защитника «Реала» 3 гола в 5 матчах за «Монтеррей»
929 минут назадФото
Дзюба прибыл в сборную России: «Тысяча лет, тысяча зим»
1841 минуту назадВидео
Директор «Ювентуса» доверяет Мотте после 0:3 и 0:4 в Серии А: «Нам все еще по силам пробиться в Лигу чемпионов. Нужно оставаться сплоченными»
1057 минут назад
Бруну – 6-й игрок «МЮ» с 50+ ассистами в АПЛ. Кантона сделал 51 передачу, рекорд у Гиггза – 162
24сегодня, 06:54
Салах в финале Кубка лиги: 0 ударов и 0 созданных моментов – впервые за карьеру в «Ливерпуле» в полном матче
83сегодня, 05:13
«Спартак» грохнул «Зенит», Мирра выиграла в Индиан-Уэллс, «Барса» перевернула матч с «Атлетико», «Ливерпуль» остался без трофея, команда Щербаковой победила на КПК и другие новости
77сегодня, 06:10
Книги, которые советуют авторы Спортса’’
сегодня, 06:00Спецпроект
Аршавин о «Спартаке»: «Справился с «Зенитом» и тактически, и физически. Заслужил победу»
48сегодня, 05:29
Глава «Локо» Нагорных: «Никогда не сможем платить такие контракты, как «Зенит». Нас финансирует компания, живущая в реалиях экономики России»
52сегодня, 04:50
Ко всем новостям
Последние новости
КДК может наказать «Спартак» за оскорбительные кричалки болельщиков и использование ими пиротехники на матче с «Зенитом»
24 минуты назад
У Иньиго проблемы с коленом. Защитник «Барсы» исключен из заявки сборной Испании
212 минут назад
Первая лига. Тульский «Арсенал» сыграет с «Чайкой»
3319 минут назад
Дюков о долгих просмотрах ВАР в РПЛ: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Главное, чтобы решения были правильными»
246 минут назад
Дюков опроверг повышение зарплаты Карпина в сборной после ухода из «Ростова»: «Она осталась той же»
3сегодня, 07:27
Гуарирапа о 1-м голе за ЦСКА в 19-м матче: «Не представляете, как долго ждал этого. Надеюсь, меня прорвет, начну регулярно забивать»
4сегодня, 07:15
Зампред Госдумы Жуков допустил чемпионство «Спартака» после 2:1 с «Зенитом»: «Если будет дальше играть так же»
7сегодня, 06:41
Энрике о 3:1 с «Марселем»: «ПСЖ» не хватало привычной мобильности, но мы заслужили победу. Эта неделя была фантастической!»
3сегодня, 06:25
Гендиректор «Динамо» о том, что ВАР 6 минут проверял гол «Локо»: «Это особенность нашего оборудования. Все клубы этим недовольны»
12сегодня, 06:00
У «Фенербахче» Моуринью ни одной победы против топ-5 лиги Турции – 4 ничьих, 2 поражения. Клуб идет 2-м в таблице
12сегодня, 05:45