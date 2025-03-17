Орлов о поражении «Зенита» от «Спартака»: «Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть. У Максима пока амбиций больше, чем мастерства»

Геннадий Орлов поделился мнением о матче «Спартака» и «Зенита».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ .

«Результат закономерен. «Спартак », конечно, был лучше. В первом тайме красно-белые за счет давления, прессинга просто подавили гостей!

Я поражен со знаком минус игрой Глушенкова ... Ну что он показал? Его замена напрашивалась. Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть... И оправданий никаких нет!

Глушенков должен был смещаться направо и помогать Луису Энрике, который, к слову, показал, как надо забивать, и Мантуану, связывать их.

Ведь почему Мантуан в эпизоде с голом начал двигаться поперек поля и в итоге мяч потерял? Потому что все закрыты были, стояли! Глушенков себя вообще не предлагал.

Как так? Оказался просто не готов к важнейшему матчу. Никакой пользы от него «Зенит» не получил. А ведь на него рассчитывают как на одного из ключевых игроков, как на лидера... А что в итоге?

Максиму надо серьезно задуматься, что-то внутри себя поменять. Пока у него амбиций больше, чем мастерства. Это надо исправлять!» – сказал футбольный комментатор.