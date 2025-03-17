Геннадий Орлов: «Командная скорость «Спартака» в два раза выше, чем у «Зенита». Физически команда Станковича готова лучше. Барриос, Глушенков и Кассьерра – три пустых игрока»

Геннадий Орлов назвал преимущества «Спартака» над «Зенитом».

Красно-белые выиграли 2:1 в матче 21-го тура Мир РПЛ.

«Потеря Вендела оказалась невосполнимой? Соглашусь, без него сложно пришлось. Хотя спас бы он «Зенит » по такой игре? Не уверен.

При таком Барриосе , Глушенкове , Кассьерре ? Это были три пустых игрока. Не в форме! К колумбийцу вопросов все больше и больше... Мостовой хорошо вышел на замену. Но почему его не выпустили вместо Кассьерры раньше, допустим, сразу после перерыва?

Так что все по делу. Барко, Умяров , Мартинс, Маркиньос были просто хороши! Рябчук – жесткий защитник, сдерживал в первом тайме Луиса Энрике.

«Спартак» оказался быстрее. Есть такое понятие, как командная скорость. Так вот командная скорость красно-белых в два раза выше, чем у питерцев! Отсюда такое количество перехватов. Физически команда Станковича готова явно лучше.

Пока приходится признать, что сборы не дали «Зениту» должного эффекта. Но, может, еще раскочегарятся? Сейчас будет пауза, питерцы проведут контрольный матч.

А дальше – домашний поединок с «Рубином». Это серьезный экзамен. Казанцы здорово выглядят физически. Они перебегали спартаковцев до перерыва. Потрясающе смотрелись!» – сказал комментатор Геннадий Орлов.