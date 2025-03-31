Вице-президент РФС о возвращении России: «Кто там сильно против нас, прибалтийские тигры и поляки? Европа большая, не думаю, что большинство против. Скорее они просто не за»
Денис Соловьев не считает, что большинство стран Европы против допуска России.
– Есть ли у вас ощущение, что с ФИФА будет проще, чем с УЕФА?
– Нет. Почему?
– Европа настроена против нас.
– Я не могу так сказать. Кто там сильно против нас? Прибалтийские тигры и поляки?
Европа большая. Решение принимается большинством. Не думаю, что большинство против нас. Скорее они просто не за, – сказал вице-президент РФС Соловьев.
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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