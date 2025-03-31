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Смертин хочет устроить забег в Оймяконе в январе: «Идея такая: 50 лет, 50 километров, 50 градусов мороза. Звучит же?»

Алексей Смертин рассказал, что хочет устроить 50-километровый забег в Оймяконе.

«Про победу на экстремальном марафоне на Байкале уже подробно рассказывал, еще был Elton Ultra на 90 километров в Волгоградской области. Памятен «Забег за облака» в Златоусте в Челябинской области. 15 километров туда и 15 – обратно. Камни, грязь, надо лезть, карабкаться. Каждый шаг – непредсказуемый. Тебе надо правильно ставить ногу, чтобы попадать на сухое, постоянно быть сосредоточенным и думать. Это очень интересно, похоже на футбол.

Впереди – забег в Сахаре на 250 километров. В январе планирую пробежать 50-километровый марафон в Оймяконе. Идея такая: 50 лет, 50 километров, 50 градусов мороза. Звучит же?» – сказал бывший игрок сборной России Спортсу’’

«Почему бы не пробежать всю Россию с запада на восток?» Лекция Смертина — как и зачем жить марафонами

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАлексей Смертин
logoпремьер-лига Россия
Бег
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