  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смертин о 250-километровом забеге в Сахаре: «Есть две экстренные кнопки. Если еще не умираешь, то нажимаешь первую и ждешь верблюда или джип. Если совсем плохо, то прилетает вертолет»
28

Смертин о 250-километровом забеге в Сахаре: «Есть две экстренные кнопки. Если еще не умираешь, то нажимаешь первую и ждешь верблюда или джип. Если совсем плохо, то прилетает вертолет»

Экс-футболист Алексей Смертин рассказал о подготовке к ультрамарафону в Сахаре.

«250 км в Сахаре за семь дней, конечно, новый для меня вызов. Я давно знал про этот забег и думал о нем – лет восемь назад вдохновился от Луиса Энрике, который его преодолел.

Когда-то мне такое казалось фантастикой, а сейчас выглядит вполне реально. Я потренировался бегать в песке в Таиланде. Примерно понял температуру. Занимался с 12-килограммовым рюкзаком, который нужен там.

Гонка устроена так: шесть этапов, на каждый отведено определенное количество времени. Чем раньше преодолел этап, тем больше времени на отдых. Например, первый этап – 48 километров. Пробежал за 7 часов и 49 минут. Все, твое время зафиксировали, отдыхаешь, начинаешь другой этап на следующий день. Самый длинный этап – 85-90 километров.

Важно еще понимать, что 90% участников не бегут, а идут. Главное – идти быстрее верблюдов. Если верблюды настигают, то ты сходишь. Я планирую именно бежать – мне важно быть в числе оставшихся 10%. Да, там непростые подъемы, барханы, спуски, но где будет возможность бежать, буду бежать. 

Есть две экстренные кнопки. Если тебе плохо, но еще не умираешь, нажимаешь первую и ждешь либо верблюда, либо джип. Если тебе совсем плохо, прямо вообще, то нажимаешь вторую – и прилетает вертолет. Правда, потом за него придется платить. Слот на забег стоит 4 тысячи евро, а вообще в сумме за все перелеты, отели, оснащение и так далее – около 800 тысяч рублей», – рассказал Смертин Спортсу’’.

«Почему бы не пробежать всю Россию с запада на восток?» Лекция Смертина — как и зачем жить марафонами

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Смертин
logoЛуис Энрике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черчесов хочет возглавить ПАОК. Тренер общался с владельцем клуба Саввиди (Иван Карпов)
811 минут назадВидео
Вице-президент РФС о возвращении России: «Кто там сильно против нас, прибалтийские тигры и поляки? Европа большая, не думаю, что большинство против. Скорее они просто не за»
1932 минуты назад
«Радимову подошел бы Портос, а Аршавину – Д’Артаньян. Андрей стал интересным журналистом, он один из немногих, кто умеет разбирать матч». Боярский об экс-игроках «Зенита»
1343 минуты назад
Смертин хочет устроить забег в Оймяконе в январе: «Идея такая: 50 лет, 50 километров, 50 градусов мороза. Звучит же?»
3644 минуты назад
Митрофанов о том, что игрока «Факела» обвинили в расизме: «Должен Семак извиняться или нет – вопрос к нему. Клубы считают инцидент исчерпанным»
756 минут назад
Ищем опытного аккаунт-менеджера для работы с медийной и нативной рекламой. Вместе сделаем коммерческие проекты Спортса’’ еще лучше!
сегодня, 09:00Вакансия
Мбаппе об игре за «Реал»: «У меня была мечта, которая стала реальностью. Это лучший клуб мира, и у него есть аура, которой нет у других. Хочу выиграть Ла Лигу, ЛЧ и все возможные трофеи»
45сегодня, 08:40
Митрофанов о зимних турнирах в России: «Инфраструктуры для шести команд РПЛ нет, топ-клубы ищут идеальные условия. Правительство и РФС многое делают, чтобы команды тренировались в стране»
19сегодня, 08:21
Алаев о техническом спонсоре РПЛ: «Заключен договор с новым поставщиком мячей»
12сегодня, 07:31
Тест: кто играл во всех этих формах?
сегодня, 07:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Неймар «занервничал», отвечая на вопрос о Жезуше в сборной Бразилии: «Я не имею к этому никакого отношения. Я игрок, не впутывайте меня в это»
13 минут назад
Джокович о том, что Месси посетил его матч: «Огромная честь. Он великий спортсмен, а не только футболист. Его влияние на мир спорта за последние 20 лет было огромным»
527 минут назад
Нойер приступил к беговым тренировкам. Вратарь «Баварии» восстанавливается после разрыва икроножной мышцы
54 минуты назад
На «Газпром Арене» открылась юбилейная площадка, посвященная столетию клуба
1сегодня, 09:24Фото
«Лос-Анджелес» и «Америка» могут сыграть в одноматчевой плей-офф за место «Леона» на КЧМ. ФИФА примет решение после рассмотрения апелляции мексиканцев в CAS 23 апреля
2сегодня, 09:19
Мюллер получил предложения из МЛС. 35-летний игрок уйдет из «Баварии» летом, скорее всего
9сегодня, 09:18
«Ахмат» о принятии Уткиным ислама: «Считаем неправильным комментировать что-либо из личной жизни человека»
14сегодня, 08:54
«В статистике будет написано: «Дзюба – рекордсмен». А уже самый дотошный будет смотреть, кому он забил и сколько. Он оставил заметный вклад в истории нашего футбола». Колосков о рекорде Артема
сегодня, 08:53
Бернарду не считает, что победа в Кубке исправит сезон «Сити»: «Наши стандарты намного выше, это не сделает сезон хорошим. У нас были плохие месяцы, мы не ищем оправданий»
12сегодня, 08:43
Первая лига. «Сочи» против «Енисея» 
13сегодня, 08:30