Смертин о 250-километровом забеге в Сахаре: «Есть две экстренные кнопки. Если еще не умираешь, то нажимаешь первую и ждешь верблюда или джип. Если совсем плохо, то прилетает вертолет»

Экс-футболист Алексей Смертин рассказал о подготовке к ультрамарафону в Сахаре.

«250 км в Сахаре за семь дней, конечно, новый для меня вызов. Я давно знал про этот забег и думал о нем – лет восемь назад вдохновился от Луиса Энрике, который его преодолел.

Когда-то мне такое казалось фантастикой, а сейчас выглядит вполне реально. Я потренировался бегать в песке в Таиланде. Примерно понял температуру. Занимался с 12-килограммовым рюкзаком, который нужен там.

Гонка устроена так: шесть этапов, на каждый отведено определенное количество времени. Чем раньше преодолел этап, тем больше времени на отдых. Например, первый этап – 48 километров. Пробежал за 7 часов и 49 минут. Все, твое время зафиксировали, отдыхаешь, начинаешь другой этап на следующий день. Самый длинный этап – 85-90 километров.

Важно еще понимать, что 90% участников не бегут, а идут. Главное – идти быстрее верблюдов. Если верблюды настигают, то ты сходишь. Я планирую именно бежать – мне важно быть в числе оставшихся 10%. Да, там непростые подъемы, барханы, спуски, но где будет возможность бежать, буду бежать.

Есть две экстренные кнопки. Если тебе плохо, но еще не умираешь, нажимаешь первую и ждешь либо верблюда, либо джип. Если тебе совсем плохо, прямо вообще, то нажимаешь вторую – и прилетает вертолет. Правда, потом за него придется платить. Слот на забег стоит 4 тысячи евро, а вообще в сумме за все перелеты, отели, оснащение и так далее – около 800 тысяч рублей», – рассказал Смертин Спортсу’’ .

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