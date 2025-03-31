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Вице-президент РФС об отстранении России: «В УЕФА все дружелюбно общаются, но нет даже намека на то, что запущена процедура восстановления»

Вице-президент РФС оценил вероятность возвращения России на международные турниры.

— В СМИ появлялась информация, что УЕФА и ФИФА запустили процесс возвращения российского футбола. Какую реакцию это у вас вызывает?

— У меня только один вопрос: кто вам сказал, что они что-то запустили? Есть какой-то документ? Назначили рабочую группу? Все это пока основывается на слухах.

— Так пишет западная пресса...

— Она много чего пишет. Пока нет фактического обсуждения, внятного и верифицируемого процесса... Я, например, не вижу, чтобы кто-то это обсуждал. Может, они в кулуарах это делают. Но даже если договорятся в кулуарах, нам это ничего не даст. Пока не вынесется на официальный уровень.

— Но при этом президент РФС Александр Дюков говорил, что стран — противников возвращения России становится меньше.

— Так и есть. Я недавно ездил на заседание комитета по маркетингу УЕФА. В принципе все дружелюбно общаются. Даже представители стран, политики которых высказывают резкую позицию, достаточно дружелюбны. Никто никоим образом не отказывается от каких-либо обсуждений. Общение нормальное, но есть решение об отстранении и нет даже намека на то, что запущена процедура восстановления, – сказал Денис Соловьев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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