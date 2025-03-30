«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ. «Спартак» и «Зенит» отстают на 6 очков и сегодня проведут матчи 22-го тура
«Краснодар» сохранит лидерство в РПЛ после 22-го тура.
Команда тренера Мурада Мусаева дома разгромила «Факел» (5:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
«Краснодар» набрал 49 очков и продолжает лидировать в таблице.
«Спартак», имеющий 43 балла, сегодня в Грозном сыграет с «Ахматом», а «Зенит» (43 очка) примет «Рубин» в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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