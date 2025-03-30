В пользу «Реала» назначено 11 пенальти в Ла Лиге, в его ворота – 3. У «Барсы» – 6/3, у «Атлетико» – 4/4

«Реал» чаще всех бьет пенальти среди претендентов на титул Ла Лиги.

Мадридцы принимают «Леганес » в 29-м туре чемпионата Испании (2:2, второй тайм).

Килиан Мбаппе открыл счет на 32-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый удар паненкой.

«Реал » пробил 11-й пенальти в нынешнем сезоне Ла Лиги, в ворота «сливочных» их было назначено три.

У лидирующей в чемпионате «Барселоны» 6 ударов с точки и 3 в ее ворота, соотношение у «Атлетико » – 4/4, у «Атлетика» – 5/3.