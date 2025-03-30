В пользу «Реала» назначено 11 пенальти в Ла Лиге, в его ворота – 3. У «Барсы» – 6/3, у «Атлетико» – 4/4
«Реал» чаще всех бьет пенальти среди претендентов на титул Ла Лиги.
Мадридцы принимают «Леганес» в 29-м туре чемпионата Испании (2:2, второй тайм).
Килиан Мбаппе открыл счет на 32-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый удар паненкой.
«Реал» пробил 11-й пенальти в нынешнем сезоне Ла Лиги, в ворота «сливочных» их было назначено три.
У лидирующей в чемпионате «Барселоны» 6 ударов с точки и 3 в ее ворота, соотношение у «Атлетико» – 4/4, у «Атлетика» – 5/3.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Педро Мартина
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