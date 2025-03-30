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Голы Мбаппе принесли «Реалу» 18 очков – больше всех в сезоне Ла Лиги. «Барса» благодаря Левандовскому заработала 15 баллов

Голы Килиана Мбаппе принесли «Реалу» 18 очков – больше всех в сезоне Ла Лиги.

В субботу форвард сделал дубль, забив победный гол в матче с «Леганесом» (3:2).

Второе место по этому показателю делят Роберт Левандовски, Айосе Перес и Анте Будимир – благодаря их мячам «Барселона», «Вильярреал» и «Осасуна» соответственно заработали в текущем чемпионате Испании по 15 баллов.

Мбаппе забил 33 гола в дебютном сезоне за «Реал» – как Роналду. Португалец провел на 10 матчей меньше

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Педро Мартина в Х
logoКилиан Мбаппе
logoОсасуна
logoРеал Мадрид
logoАнте Будимир
logoРоберт Левандовски
logoЛа Лига
logoАйосе Перес
logoВильярреал
logoБарселона
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