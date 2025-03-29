Ханси Флик: «Уважаю «Реал» и Анчелотти, Карло – один из лучших тренеров мира, у меня нет негатива. Но мы – «Барса», и мы отличаемся от них. Здесь все уникальны»

Тренер «Барселоны» Ханси Флик заявил, что уважает «Реал» Карло Анчелотти.

«C самого начала я очень счастлив быть здесь, с этими футболистами. Все получают удовольствие от игры, и мне это нравится.

Мы работаем очень профессионально, все следуют нашему методу. Вижу, как совершенствуется каждый игрок, как команда движется вперед. Но мы всегда можем делать что-то лучше. Каждый день на шаг лучше, и я счастлив. Могу только сказать, что мне нравится быть тренером «Барсы».

Что касается меня, то я, конечно, уважаю «Реал » и Анчелотти . Карло – отличный человек и один из лучших тренеров в мире. У меня никогда не было негативных мыслей по поводу этого клуба.

Я просто говорю, что мы – «Барса», и мы отличаемся от них. Ла Масия, атмосфера. Здесь все уникальны. Я говорю это о персонале, о медиа, вы должны включить их всех.

Мы должны двигаться вперед так. Это путь вперед, великая задача тренера – сделать всю команду единой», – сказал тренер «Барселоны» Флик.

Флик о том, что Анчелотти тоже жалуется на календарь: «Мы не «Реал». Мы «Барса», и я горжусь этим»

