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  • Прокуратура Испании просит для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюрьмы за сокрытие более 1 млн евро. Тренера «Реала» за махинации с налогами могут оштрафовать на 3+ млн. Суд пройдет 2 апреля
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Прокуратура Испании просит для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюрьмы за сокрытие более 1 млн евро. Тренера «Реала» за махинации с налогами могут оштрафовать на 3+ млн. Суд пройдет 2 апреля

Карло Анчелотти могут приговорить к почти 5 годам тюрьмы за неуплату налогов.

Как сообщает As, прокуратура Мадрида запросила 4 года и 9 месяцев тюремного заключения для главного тренера «Реала» по обвинению в мошенничестве.

Общая сумма налоговой задолженности итальянца составила 1 217 958 евро. Кроме того, ему был выписан штраф в размере 243 593 евро и проценты в размере 47 298.

Анчелотти обвиняется в двух правонарушениях против государственной казны в 2014-2015 годах. На него требуют наложить два штрафа на общую сумму 3 186 237 евро, говорится в обвинительном заключении.

Дело будет рассматриваться в следующую среду, 2 апреля, в суде Мадрида.

Прокурор считает, что, несмотря на подтверждение своего статуса налогового резидента Испании и указание адреса в Мадриде, Анчелотти указал в своих налоговых декларациях только личное вознаграждение за работу, полученное от «Реала», но не доход, за использование его имиджевых прав, которые он якобы передал другим организациям.

Утверждается, что тренер, направлял доходы, от клуба или других брендов за участие в определенных мероприятиях, «через сложную и запутанную сеть трастов и посреднических компаний». Таким образом, он имитировал передачу своих имиджевых прав организациям, «не осуществляющим реальной деятельности или не имеющим возможности их эксплуатации» и зарегистрированным за пределами Испании, «тем самым добиваясь непрозрачности по отношению к испанскому казначейству и скрывая реального получателя дохода от эксплуатации своих имиджевых прав». Благодаря этому, ни Анчелотти, ни какой-либо из этих компаний не пришлось бы платить налоги в Испании или за рубежом.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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