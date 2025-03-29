Мостовому предлагали издать сборник комментариев в «смешных стишках»: «У меня их немного. Но не исключаю, что, может, какую-то брошюрку сделаю на 2-3 страницы»

Александру Мостовому предлагали выпустить сборник стихов.

«Ко мне обратились, поскольку увидели мои высказывания, небольшие комментарии в смешных стишках. Сказали: «Александр , а не хотите что-нибудь выпустить»? Я ответил: «Нет, в принципе, никогда не собирался и не думал об этом».

Но для этого надо очень много стихов, у меня то их немного. Бывает где-то что-то – и все. Ну завтра или послезавтра, может, еще что-то навеет. Я не исключаю, что, может, какую-то брошюрку выпущу смешную на 2-3 страницы. Как эти программки к футболу.

Не знаю, откуда [любовь к поэзии], мало ли, так бывает. По голове тюкнул кто-то. Как всегда у нас все берется из детства, как бы мы там не крутились. Если ты в детстве чем-то занимался, то оно тебе помогает. По литературе у меня всегда была четверка!» – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.