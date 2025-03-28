«Бавария» не продлит контракт с Мюллером. Договор 35-летнего игрока истекает летом (Кристиан Фальк)
«Бавария» не продлит контракт с Томасом Мюллером.
Действующее соглашение клуба с 35-летним полузащитником рассчитано до 30 июня.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, после двух этапов переговоров стало ясно, что игрок не получит предложение о новом контракте.
Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2009 года. В этом сезоне он провел 22 матча в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
С полной статистикой немца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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