«Бавария» не продлит контракт с Мюллером. Договор 35-летнего игрока истекает летом (Кристиан Фальк)

«Бавария» не продлит контракт с Томасом Мюллером.

Действующее соглашение клуба с 35-летним полузащитником рассчитано до 30 июня.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, после двух этапов переговоров стало ясно, что игрок не получит предложение о новом контракте.

Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2009 года. В этом сезоне он провел 22 матча в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

С полной статистикой немца можно ознакомиться здесь .